New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,65 artarak 34.064,51 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 kazançla 4.328,33 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 artışla 14.498,6 puana yükseldi.

ABD'de geçici bütçe tasarısının Senato ve Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasına rağmen artan enflasyon endişeleriyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

ABD’li ilaç şirketi Merck'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurması piyasalarda olumlu karşılandı.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de kişisel gelirler ağustosta aylık yüzde 0,2 artarak beklentilerin gerisinde kalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,8'lik artışlar beklentileri aştı.

Kongre'de ise Demokratlarının 1 trilyon dolarlık altyapı paketinde henüz bir anlaşmaya varamaması dün yapılması planlanan oylama ertelendi.