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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artarak 34.139,86 puana çıktı.

05.10.2021 - 17:28 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 kazançla 4.318,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 artışla 14.315,7 puana yükseldi.

Devam eden enflasyon endişeleri ve teknoloji hisselerindeki sert düşüşlerle dün negatif seyir izleyen endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

Artış eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 1,50 seviyelerinde seyretti.

Dün değer kaybı yaşayan teknoloji hisseleri ise bugün yukarı yönlü bir seyir izledi. ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Netflix yüzde 3'ün, Amazon, Apple ve Alphabet yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerine 6 saate yakın süren erişim engelinin ardından dün hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybeden Facebook da bugün yüzde 1'lik yükseliş gösterdi.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de dış ticaret açığı, ağustosta aylık bazda yüzde 4,2 artışla 73,3 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Öte yandan, ABD'nin borç limiti konusundaki tartışmalar gündemde kalmaya devam ederken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, katıldığı bir televizyon programında, Kongre'nin 2 hafta içinde borç limitini ele almaması halinde ABD'nin resesyon ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

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