New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 4.577,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kazançla 15.286,7 puana yükseldi.

Şirket karlılıklarının üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesiyle pozitif bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta da hafif yükseliş gösterdi.

ABD'de şirketlerin finansal sonuçları açıklanmaya devam ederken, teknoloji şirketlerinden Microsoft, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ve Twitter da bu yılın temmuz-eylül döneminde gelirlerinin arttığını duyurdu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise dayanıklı mal siparişleri, eylülde aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin altında düşüş gösterdi.

Mal ticareti açığı da eylülde aylık bazda yüzde 9,2 artarak 96,3 milyar dolar ile verinin açıklanmaya başladığından bu yana en yüksek seviyeye işaret etti.

Siyasi tarafta ise ABD Senatosu'nun Demokrat üyeleri, dün, 200 şirkete uygulanması beklenen yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi planının ayrıntılarını açıkladı.

Plan kapsamında, yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisinin üç yıllık dönem için yıllık 1 milyar dolardan fazla kar bildiren şirketlere uygulanmasının öngörüldüğünü aktaran senatörler, planın ABD Başkanı Joe Biden'ın sosyal altyapı paketindeki politikaları finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla vergi gelirlerini artıracağını kaydetti.

Ayrıca, Demokrat Senatör Ron Wyden da ABD'li milyarderlerin sahip oldukları varlıklar üzerinden vergi ödemelerini gerektiren "milyarder vergisi" önerisini sundu.

Öte yandan, Çin ile ABD arasındaki tansiyon ise ABD'nin China Telecom'un ülkedeki operasyon iznini iptal etmesiyle yeniden yükseldi.