Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaNew York borsası yükselişle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artarak 35.598,20 puana çıktı.

28.10.2021 - 16:51 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 artışla 4.572,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 kazançla 15.316,1 puana yükseldi.

Endeksler, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden fazla yavaşlama göstermesine rağmen güçlü gelen şirket bilançolarının etkisiyle açılışta pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2 arttı. Ülke ekonomisindeki toparlanmanın bu dönemde yavaşladığına işaret eden verinin yüzde 2,7 artması öngörülüyordu.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 23 Ekim ile biten haftada 281 bine inerek 19 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de şirketlerin finansal sonuçları açıklanmaya devam ederken, bugün büyük teknoloji şirketlerinden Apple ile Amazon'un bilançolarının açıklanması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, revize edilen 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama planının yeni çerçevesinin detaylarını paylaşacağı kaydediliyor.

Son dakika haberi: Meteoroloji'den flaş uyarı geldi! Kar geliyor

Son dakika haberi: Meteoroloji'den flaş uyarı geldi! Kar geliyor

Demet Akalın'dan çok konuşulan kombin! Jeniffer Lopez'e benzetildi

Demet Akalın'dan çok konuşulan kombin! Jeniffer Lopez'e benzetildi

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Son dakika haberi: Meteoroloji'den flaş uyarı geldi! Kar geliyor

Son dakika haberi: Meteoroloji'den flaş uyarı geldi! Kar geliyor

Gizli belgeler ortaya çıktı! Resmen hayal kırıklığı...

Gizli belgeler ortaya çıktı! Resmen hayal kırıklığı...

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Biden'ın sosyal harcama planının yeni çerçevesinin detayları belli oldu

Biden'ın sosyal harcama planının yeni çerçevesinin detayları belli oldu

Son dakika... MEB'den lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı kararı!

Son dakika... MEB'den lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı kararı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Meteoroloji'den flaş uyarı geldi! Kar geliyor

Son dakika haberi: Meteoroloji'den flaş uyarı geldi! Kar geliyor

Sıradaki Haber
Rakamlar netleşiyor! Asgari ücretli, memur, işçi...

Rakamlar netleşiyor! Asgari ücretli, memur, işçi...

Sıradaki Haber
İşte A'dan Z'ye asgari ücret

İşte A'dan Z'ye asgari ücret

Sıradaki Haber
28 Ekim korona tablosunda son durum açıklandı mı? Günlük vaka ve vefat sayısı bekleniyor...

28 Ekim korona tablosunda son durum açıklandı mı? Günlük vaka ve vefat sayısı bekleniyor...

Sıradaki Haber