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New York Fed imalat endeksi düştü

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, mayısta 24,3 değerine inerek beklenenden az düşüş gösterdi.

17.05.2021 - 17:55 | | AA
New York Fed imalat endeksi düştü

New York Fed'in mayıs ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, mayısta 2 puan azalarak 24,3'e geriledi. Piyasa beklentilerinden az düşüş kaydeden verinin, 23,9 değerini alacağı öngörülüyordu.

Endeks, nisanda 26,3 değerine çıkarak Ekim 2017'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Yeni sipariş endeksi, mayısta 2 puan artarak 28,9 değerine ve sevkiyat endeksi 4,7 puanlık artışla 29,7'ye yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 39,8'den 36,6'ya düştü.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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