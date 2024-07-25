Nikkei 225 endeksi 5 haftanın dibinde

Nikkei 225, sabah seansını %2,53 düşüşle 38.165,19'dan tamamladı. Endeks seans içinde 37.959,07 puan ile 17 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

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Topix endeksi de %2,16 düşüşle 2.732,83'e geriledi.

Daiwa Securities'in Baş Stratejisti Yugo Tsuboi, “Piyasa, yenin dolar ve diğer önemli para birimleri karşısındaki kazancına temkinli yaklaştı. Bu da yatırımcı duyarlılığına zarar verdi. ABD'nin ekonomik yavaşlamasına ilişkin endişeler Wall Street'i gece boyunca aşağı çekmiş gibi görünüyor” dedi.

Alphabet ve Tesla'nın yatırımcıları tatmin etmeyen çeyrek dönem mali sonuçlarının etkisiyle S&P 500 ve Nasdaq son birkaç haftanın en düşük seviyesinden kapandı.

S&P 500 yüzde 2,31 ve Nasdaq Bileşik endeksi yüzde 3,54 düştü. Dow Jones Sanayi endeksinde kayıp yüzde 1,25 olarak gerçekleşti.