Nikkei 225 endeksi ilk kez 44 bin puanı aştı

Endeks, erken saatlerde %1,24 yükselerek 44.185,73 puana kadar çıktıktan sonra kar satışlarının etkisiyle kazançlarının önemlli bir kısmını geri verdi.

Daha geniş kapsamlı Topix endeksi ise gün ortasında %0,06 artışla işlem gördü; seansın erken saatlerinde %0,77 yükselmişti.

ABD’nin Japon otomobillerine uyguladığı gümrük vergilerini 16 Eylül’e kadar düşüreceği yönündeki açıklama, Temmuz ayında varılan ancak belirsizlik taşıyan ticaret anlaşmasının netleşmesini sağladı. Açıklama, Japonya'nın baş müzakerecisi Ryosei Akazawa tarafından Salı sabahı X platformu üzerinden yapıldı.