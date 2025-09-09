Nikkei 225 endeksi ilk kez 44 bin puanı aştı
Tokyo'da Nikkei 225 endeksi ilk kez 44.000 puanın üzerini test etti. Ticaret anlaşmaları ve yeni teşvik harcamalarına ilişkin beklentiler yatırımcı güvenini artırdı.
09.09.2025 - 10:09 | | Foreks Haber
Endeks, erken saatlerde %1,24 yükselerek 44.185,73 puana kadar çıktıktan sonra kar satışlarının etkisiyle kazançlarının önemlli bir kısmını geri verdi.
Daha geniş kapsamlı Topix endeksi ise gün ortasında %0,06 artışla işlem gördü; seansın erken saatlerinde %0,77 yükselmişti.
ABD’nin Japon otomobillerine uyguladığı gümrük vergilerini 16 Eylül’e kadar düşüreceği yönündeki açıklama, Temmuz ayında varılan ancak belirsizlik taşıyan ticaret anlaşmasının netleşmesini sağladı. Açıklama, Japonya'nın baş müzakerecisi Ryosei Akazawa tarafından Salı sabahı X platformu üzerinden yapıldı.