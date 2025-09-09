Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaNikkei 225 endeksi ilk kez 44 bin puanı aştı
HaberlerUzmanparaNikkei 225 endeksi ilk kez 44 bin puanı aştı

Nikkei 225 endeksi ilk kez 44 bin puanı aştı

Tokyo'da Nikkei 225 endeksi ilk kez 44.000 puanın üzerini test etti. Ticaret anlaşmaları ve yeni teşvik harcamalarına ilişkin beklentiler yatırımcı güvenini artırdı.

09.09.2025 - 10:09 | | Foreks Haber
Nikkei 225 endeksi ilk kez 44 bin puanı aştı

Endeks, erken saatlerde %1,24 yükselerek 44.185,73 puana kadar çıktıktan sonra kar satışlarının etkisiyle kazançlarının önemlli bir kısmını geri verdi.

Haberin Devamı

Daha geniş kapsamlı Topix endeksi ise gün ortasında %0,06 artışla işlem gördü; seansın erken saatlerinde %0,77 yükselmişti.

ABD’nin Japon otomobillerine uyguladığı gümrük vergilerini 16 Eylül’e kadar düşüreceği yönündeki açıklama, Temmuz ayında varılan ancak belirsizlik taşıyan ticaret anlaşmasının netleşmesini sağladı. Açıklama, Japonya'nın baş müzakerecisi Ryosei Akazawa tarafından Salı sabahı X platformu üzerinden yapıldı.

Son dakika: 2 polisi şehit eden saldırganın odası görüntülendi! Eyleme böyle hazırlanmış

Son dakika: 2 polisi şehit eden saldırganın odası görüntülendi! Eyleme böyle hazırlanmış

Aracında 120 kilo kaçak tütün yakalanan sürücüye 29 bin 253 TL ceza

Aracında 120 kilo kaçak tütün yakalanan sürücüye 29 bin 253 TL ceza