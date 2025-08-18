Nikkei 225 Endeksi rekor kırdı

Gösterge endeks yüzde 1 artışla 43.835,12'ye yükselirken, daha geniş kapsamlı Topix %0,7 artışla 3.129,35'e yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Nikkei 225 Endeksi şu sıralarda yüzde 0,8 artışla 43724,46 puanda. Ralli, denizaşırı kazançların değerini artırarak otomobil üreticisi hisse senetlerini yükselten zayıf yenden beslendi.

Yenin ABD doları karşısında %0,2 değer kaybetmesiyle Toyota Motor ve Honda Motor sırasıyla %1,58 ve %1,22 yükseldi. Fast Retailing %1,2'lik artışla Nikkei'ye en büyük desteği sağladı.

Japonya'nın kurumsal görünümüne ilişkin yenilenen iyimserlik ve yabancı yatırımcıların Japon hisse senetlerini almaya devam edeceği beklentileriyle yatırımcı duyarlılığı olumlu seyretti.