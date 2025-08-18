Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaNikkei 225 Endeksi rekor kırdı
HaberlerUzmanparaNikkei 225 Endeksi rekor kırdı

Nikkei 225 Endeksi rekor kırdı

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yeni bir rekor seviyeye yükselerek geçen haftaki kazançlarını genişletti.

18.08.2025 - 09:48 | | Foreks Haber
Nikkei 225 Endeksi rekor kırdı

Gösterge endeks yüzde 1 artışla 43.835,12'ye yükselirken, daha geniş kapsamlı Topix %0,7 artışla 3.129,35'e yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Nikkei 225 Endeksi şu sıralarda yüzde 0,8 artışla 43724,46 puanda. Ralli, denizaşırı kazançların değerini artırarak otomobil üreticisi hisse senetlerini yükselten zayıf yenden beslendi.

Haberin Devamı

Yenin ABD doları karşısında %0,2 değer kaybetmesiyle Toyota Motor ve Honda Motor sırasıyla %1,58 ve %1,22 yükseldi. Fast Retailing %1,2'lik artışla Nikkei'ye en büyük desteği sağladı.

Japonya'nın kurumsal görünümüne ilişkin yenilenen iyimserlik ve yabancı yatırımcıların Japon hisse senetlerini almaya devam edeceği beklentileriyle yatırımcı duyarlılığı olumlu seyretti.

17 milyonluk Ferrari'yle kaza yaptı! Kısa süre önce yaptığı paylaşım gündem oldu

17 milyonluk Ferrari'yle kaza yaptı! Kısa süre önce yaptığı paylaşım gündem oldu

Galatasaray'dan ters köşe transfer! Resmi teklif yolda

Galatasaray'dan ters köşe transfer! Resmi teklif yolda