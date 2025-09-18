Nikkei 225 Endeksi rekor kırdı

Canlı Borsa
Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi, 45.427,33 puana yükselerek rekor kırdı.

18.09.2025 - 09:55 | | Foreks Haber
Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi, Fed'in faiz indiriminin ardından teknoloji ve gayrimenkul sektörlerindeki güçlü performansın etkisiyle 45.427,33 puana yükselerek rekor kırdı.

Nikkei 225 gün ortasında %1,37 artışla 45.402,53 puan seviyesinde. Kimya devi Resonac Holdings %10'un üzerinde yükselirken, yarı iletken şirketi Screen Holdings %4,3 değer kazandı. İçecek üreticisi Kirin Holdings de %4,3 değer kazanarak yükselişe katkıda bulundu.

