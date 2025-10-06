Nikkei 225 endeksi rekor kırdı

Asya borsalarında Güney Kore ve Çin'de resmi tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmezken Hong Kong piyasaları negatif seyrediyor.

Japonya tarafında, Japonya Başbakanı ve LDP lideri İşiba Şigeru'nun eylülde görevinden istifa edeceğini duyurmasının ardından iktidar partisi yeni liderini seçti.

Yarışta, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan ve son olarak eski Ekonomi Güvenliği Bakanlığı yapan Takaiçi'nin yanı sıra eski Tarım Bakanı Koizumi Şinjiro ve Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa dahil 5 aday yer aldı.

Takaiçi, ikinci turda Japonya'nın eski Tarım Bakanı Koizumi Şinjiro'yu geride bırakarak LDP'nin yeni lideri seçildi. Parti içi seçimin ardından iktidar partisinin lideri olan Takaiçi'nin "Japonya'nın yeni başbakanı" olması bekleniyor.

NIKKEI 225 ENDEKSİ REKOR KIRDI

Takaiçi’nin Japonya Merkez Bankasından (BoJ) genişleyici para politikasını sürdürmesini isteyebileceğine yönelik öngörülerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi rekor seviyeyi gördü.

Analistler, Takaiçi'nin mali genişleme taraftarı ve zayıf kur savunucusu olduğunu belirterek, bu durumun Japonya borsasını daha fazla destekleyebileceğini aktardı. Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi 1 Ağustos'tan bu yana ilk defa 150 seviyesinin üzerine çıktı.

Hong Kong tarafında ise Çin'deki tatilin etkisiyle işlem hacmi düşük kalırken, teknoloji ve finans şirketleri öncülüğündeki satıcılı seyir dikkati çekiyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,96 primle 48.039 puandan kapanırken, kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 27.001 puanda bulunuyor.