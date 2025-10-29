Canlı Borsa
Nikkei 225 endeksinde yeni rekor

Tokyo'da Nikkei 225 endeksi rekor kırmaya devam ediyor.

29.10.2025 - 12:01
Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 endeksi, ABD-Japonya ticaret ilişkileri konusunda yenilenen iyimserlik ve Fed'in faiz indirimine devam edeceği beklentisiyle bugün %2'nin üzerinde artış göstererek ilk kez 51.000'in üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Nikkei 225 endeksi 51.412,97 puana kadar yükseldiği günü %2,17 artışla 51.307,65 puandan kapattı. Piyasalar ayrıca, Fed'in yavaşlayan büyümeyi desteklemek için ikinci kez 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağına dair güvenlerini artırdı

