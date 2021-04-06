'Nisan ayı piyasalar için güçlü geçer'

Kuruluşun değerlendirmesinde "Küresel hisse senedi piyasaları açısından Nisan ayı getirileri genellikle ortalamadan %2 daha iyi olur. Mayıs-Eylül arasında ise getiriler genelde %1 civarında daha düşüktür" yorumu yapıldı.

Değerlendirmede öte yandan ABD'de verilerin iyi gelmesine devam etmesine karşın çekirdek enflasyonun %2'nin altında kalacağı son ayın Nisan olabileceğinin de altı çizildi.

Morgan Stanley, Mayıs ayında çekirdek enflasyonun %2'nin üzerine çıkabileceğine de vurgu yaptı. Rakamın orada kalacağını öngördü.