'Nisan ayı piyasalar için güçlü geçer'
Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda küresel piyasalarda Nisan ayının piyasalar açısından genellikle olumlu performans görülen bir ay olduğu belirtildi.
06.04.2021 - 15:48 | | Foreks
Kuruluşun değerlendirmesinde "Küresel hisse senedi piyasaları açısından Nisan ayı getirileri genellikle ortalamadan %2 daha iyi olur. Mayıs-Eylül arasında ise getiriler genelde %1 civarında daha düşüktür" yorumu yapıldı.
Değerlendirmede öte yandan ABD'de verilerin iyi gelmesine devam etmesine karşın çekirdek enflasyonun %2'nin altında kalacağı son ayın Nisan olabileceğinin de altı çizildi.
Morgan Stanley, Mayıs ayında çekirdek enflasyonun %2'nin üzerine çıkabileceğine de vurgu yaptı. Rakamın orada kalacağını öngördü.