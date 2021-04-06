Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Nisan ayı piyasalar için güçlü geçer'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Nisan ayı piyasalar için güçlü geçer'
ABONE OL

'Nisan ayı piyasalar için güçlü geçer'

Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda küresel piyasalarda Nisan ayının piyasalar açısından genellikle olumlu performans görülen bir ay olduğu belirtildi.

06.04.2021 - 15:48 | | Foreks
'Nisan ayı piyasalar için güçlü geçer'

Kuruluşun değerlendirmesinde "Küresel hisse senedi piyasaları açısından Nisan ayı getirileri genellikle ortalamadan %2 daha iyi olur. Mayıs-Eylül arasında ise getiriler genelde %1 civarında daha düşüktür" yorumu yapıldı.

Değerlendirmede öte yandan ABD'de verilerin iyi gelmesine devam etmesine karşın çekirdek enflasyonun %2'nin altında kalacağı son ayın Nisan olabileceğinin de altı çizildi.

Morgan Stanley, Mayıs ayında çekirdek enflasyonun %2'nin üzerine çıkabileceğine de vurgu yaptı. Rakamın orada kalacağını öngördü.

GÜNCEL HABERLER

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük! 1 işçi toprak altında kaldı

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük! 1 işçi toprak altında kaldı

AB kaynakları: AB ve ABD, Türkiye ile ilişkilerde aynı çizgide

AB kaynakları: AB ve ABD, Türkiye ile ilişkilerde aynı çizgide

Eşini zehirleyerek öldürmüştü... Cezası belli oldu

Eşini zehirleyerek öldürmüştü... Cezası belli oldu

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü düşüşle tamamladı

IMF'den 'toparlanmada finansal risk' uyarısı

IMF'den 'toparlanmada finansal risk' uyarısı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük! 1 işçi toprak altında kaldı

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük! 1 işçi toprak altında kaldı

Sıradaki Haber
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK genelgesi ile düzenlendi...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK genelgesi ile düzenlendi...

Sıradaki Haber
Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

Sıradaki Haber
Eşini zehirleyerek öldürmüştü... Cezası belli oldu

Eşini zehirleyerek öldürmüştü... Cezası belli oldu

Sıradaki Haber