Nomura, Çin ekonomisinde gerileme öngörüyor

Nomura, Çin'in GSYİH büyümesinin yılın ilk yarısında tahmin edilen %5,1'den ikinci yarıda %4,0'e düşmesini bekliyor. Yavaşlama, emlak sektöründe derinleşen sorunlar, zayıflayan ihracat ve özellikle yeşil enerji sektörlerinde olmak üzere endüstriyel kapasite fazlalığına yönelik politika odaklı bir baskıdan kaynaklanıyor.

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Analistler, "Emlak piyasası kırılganlığını koruyor ve hem satış hacmi hem de fiyatlar son aylarda daha da kötüleşti" dedi. Bu arada, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin ihracat ivmesini daha da zorlaması bekleniyor.

Nomura ayrıca Pekin'in özellikle güneş enerjisi ve batarya üretiminde kapasite fazlasını dizginlemeye yönelik son hamlesini de kısa vadeli yatırımların zayıflamasına ve ham madde talebinin düşmesine neden olarak gösterdi.

Artan baskılar göz önüne alındığında, firma Çinli yetkililerin büyümeyi istikrara kavuşturmak için önümüzdeki aylarda yeni bir dizi teşvik önlemi açıklamasını bekliyor.

Nomura'nın notunda, beklenen desteğe rağmen, gayrimenkul ve dış ticaretteki yapısal zorlukların politika gevşemesinin etkinliğini sınırlayabileceğine dair artan endişeler vurgulanıyor.