Nomura, Çin için büyüme beklentisini düşürdü

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda Çin ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahmini %8,2'den %7,7'ye indirildi. Karara gerekçe olarak ülkede enerji ve gayrimenkul sektörlerinde yaşanan sorunlar gösterildi.

Değerlendirmede, "Çin'in hem arz hem de talep kaynaklı şoklar yaşadığı ortamda yüksek ve istikrarlı büyümenin devamını beklemenin gerçekçi olmadığını düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.