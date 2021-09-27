Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaNomura, Çin için büyüme beklentisini düşürdü
HaberlerUzmanpara Haberleri Nomura, Çin için büyüme beklentisini düşürdü

Nomura, Çin için büyüme beklentisini düşürdü

Yatırım kuruluşu Nomura, Çin ekonomisi için büyüme beklentisini düşürdü.

27.09.2021 - 10:06 |
Nomura, Çin için büyüme beklentisini düşürdü

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda Çin ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahmini %8,2'den %7,7'ye indirildi. Karara gerekçe olarak ülkede enerji ve gayrimenkul sektörlerinde yaşanan sorunlar gösterildi.

Değerlendirmede, "Çin'in hem arz hem de talep kaynaklı şoklar yaşadığı ortamda yüksek ve istikrarlı büyümenin devamını beklemenin gerçekçi olmadığını düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ankara Coffee Festival müzik coşkusuyla başlıyor

Ankara Coffee Festival müzik coşkusuyla başlıyor

Yüzde 30'luk düşüş! İstanbul'un can damarlarından endişelendiren haber

Yüzde 30'luk düşüş! İstanbul'un can damarlarından endişelendiren haber

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Yüzde 30'luk düşüş! İstanbul'un can damarlarından endişelendiren haber

Yüzde 30'luk düşüş! İstanbul'un can damarlarından endişelendiren haber

TİM Başkanı Gülle: Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 70’i Malatya’dan

TİM Başkanı Gülle: Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 70’i Malatya’dan

ÖSYM Başkanı Aygün: Bu sınavları elektronik sınav merkezlerimizde gerçekleştireceğiz

ÖSYM Başkanı Aygün: Bu sınavları elektronik sınav merkezlerimizde gerçekleştireceğiz

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Adımlarımızı Azerbaycan ile ortak atacağız

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Adımlarımızı Azerbaycan ile ortak atacağız

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yüzde 30'luk düşüş! İstanbul'un can damarlarından endişelendiren haber

Yüzde 30'luk düşüş! İstanbul'un can damarlarından endişelendiren haber

Sıradaki Haber
İşçi-işveren herkesi ilgilendiriyor! Çocuk başına 1788 lira...

İşçi-işveren herkesi ilgilendiriyor! Çocuk başına 1788 lira...

Sıradaki Haber
Binlerce ilan verildi! İş dünyası stajyer arıyor...

Binlerce ilan verildi! İş dünyası stajyer arıyor...

Sıradaki Haber
KYK burs başvurusu ne zaman 2021- 2022, ne kadar? KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

KYK burs başvurusu ne zaman 2021- 2022, ne kadar? KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

Sıradaki Haber