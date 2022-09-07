Nomura, Çin için büyüme tahminini düşürdü

Covid-19 kapsamında karantina uygulanan bölgelerin Çin'in GSYH'sının yaklaşık yüzde 12'sini gerçekleştirmekte olduklarına dikkat çeken Nomura Baş Çin Ekonomisti Ting Lu ve ekibi, Çin için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye çekti.

Ting Lu yaptığı açıklamada "17 Ağustos'ta Çin için üçüncü ve dördüncü çeyrek büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, büyümenin bu kadar hızlı kötüleşmesini beklemiyorduk" diye konuştu.

Nomura, Çin için 2022 yılı GSYH büyüme beklentisini 17 Ağustos'ta yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e çekmişti.