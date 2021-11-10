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Nomura, Çin için büyüme tahminini revize etti

Nomura, Çin'in ekonomik şartlarının Pekin gerçek adımlar atana kadar kötüleşmeye devam etmesini beklediklerini belirterek, 2022 yılı için büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

10.11.2021 - 12:49 |
Nomura, Çin için büyüme tahminini revize etti

2022 yılının tamamı için GSYH büyüme tahminini yüzde 4,8'den yüzde 4,3'e düşüren Nomura, 2022 yılı ilk çeyrek için büyüme beklentisini yüzde 3,4'ten yüzde 2,9'a çekti. İkinci çeyrek için büyüme tahminini de yüzde 4,4'ten yüzde 3,8'e indirdi.

Kış döneminde enerji talebinin artması ile birlikte enerji yetersizliği yaşanabileceğine işaret eden Nomura, "Piyasalar hala sıkıntının ekonomiye olası etkilerini küçümsüyor" tespitinde bulundu.

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