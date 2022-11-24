Nomura, Çin için büyüme tahminlerini düşürdü

Covid-19 vakalarında artış ile birlikte Çin ekonomisinde yeniden açılmanın "yavaş, maliyetli ve inişli çıkışlı" olduğuna işaret eden Nomura, Çin ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e ve 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 4'e indirdi.

Bloomberg ekonomistlerinin Çin için 2022 ve 2023 yılı medyan büyüme tahminleri yüzde 3,3 ve yüzde 4,8 oldu.