Nomura'dan Fed faiz beklentisi

Japon aracı kurum, Fed'in 10 Aralık'ta tamamlanacak yılın son toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyeceğini tahmin etti. Verilerin ABD'de istihdam piyasasında dirençli bir görünüme işaret ettiği kaydedildi.

Kuruluş, Fed Başkanı Powell'ın Ekim ayı faiz toplantısı sonrasında şahin mesajlar verdiğine de dikkat çekti. Faizin değişmemesi kararının Trump'tan eleştiri alabileceğini de vurguladı.