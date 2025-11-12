Nomura'dan Fed faiz beklentisi
Nomura, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık toplantısında faiz indirimlerine ara vermesini bekliyor.
12.11.2025 - 09:39 | | Foreks Haber
Japon aracı kurum, Fed'in 10 Aralık'ta tamamlanacak yılın son toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyeceğini tahmin etti. Verilerin ABD'de istihdam piyasasında dirençli bir görünüme işaret ettiği kaydedildi.
Kuruluş, Fed Başkanı Powell'ın Ekim ayı faiz toplantısı sonrasında şahin mesajlar verdiğine de dikkat çekti. Faizin değişmemesi kararının Trump'tan eleştiri alabileceğini de vurguladı.