Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaNorveç faiz artırdı
HaberlerUzmanpara Haberleri Norveç faiz artırdı

Norveç faiz artırdı

Bir önceki toplantısında enflasyon endişeleriyle faizi beklentilerin üzerinde yükselten Norveç Merkez Bankası (Norges) bu kez analistleri yanıltmadı ve öngörüler doğrultusunda 50 baz puan artışa gitti.

18.08.2022 - 11:52 |
Norveç faiz artırdı

Norges'ten yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi de faizde 50 baz puan yükseliş olacağı yönündeydi.

Majör merkez bankaları içinde faiz artırım sürecine ilk başlayan banka olan Norges, 2021 yılı Eylül ayından bu yana toplam 150 baz puan artışa gitti.

Banka yüksek ölçekteki belirsizliklerden endişeli olduğunu belirterek ayrıca global büyümede de keskin bir yavaşlama riskinin mevcut olduğuna işaret etti.

Norveç'te tüketici fiyatları yıllık yüzde 6,8, çekirdek enflasyon ise yüzde 4,5 seviyesinde bulunuyor.

Leyleğin okla göç yolculuğu; "Türkiye'de vurulma ihtimali yüksek"

Leyleğin okla göç yolculuğu; "Türkiye'de vurulma ihtimali yüksek"

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü