Norveç faiz artırdı

Norges'ten yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi de faizde 50 baz puan yükseliş olacağı yönündeydi.

Majör merkez bankaları içinde faiz artırım sürecine ilk başlayan banka olan Norges, 2021 yılı Eylül ayından bu yana toplam 150 baz puan artışa gitti.

Banka yüksek ölçekteki belirsizliklerden endişeli olduğunu belirterek ayrıca global büyümede de keskin bir yavaşlama riskinin mevcut olduğuna işaret etti.

Norveç'te tüketici fiyatları yıllık yüzde 6,8, çekirdek enflasyon ise yüzde 4,5 seviyesinde bulunuyor.