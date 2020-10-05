CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Norveç'in bazı petrol kuyuları grev nedeniyle kapandı
05.10.2020 - 11:34 | | DHA

Norveç'in bazı petrol kuyuları grev nedeniyle kapandı

Norveç'in devlet petrol şirketi Equinor ASA, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, petrol işçileri sendikasının genişlettiği grev uygulaması nedeniyle Kuzey Denizi'ndeki dört petrol kuyusunun kapatıldığını duyurdu.

Norveç'in bazı petrol kuyuları grev nedeniyle kapandı
ABONE OL

Şirket açıklamasında Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn and Valemon petrol bölgelerindeki kuyuların "kontrollü bir şekilde" kapatıldıkları belirtilen, üçüncü büyük petrol üretim bölgesi Johan Sverdrup'daki üretimin ise sürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre grev, işveren örgütü Norveç Petrol ve Gaz Birliği ile Lederne sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde arabuluculuğun ihlal edildiğine ilişkin savlardan kaynaklandı.

Norveç Petrol ve Gaz Birliği'nin açıklamasına göre de, grev uygulanan bölgedeki toplam altı petrol kuyusunda, Norveç'in toplam petrol üretiminin yüzde 8.0'ine karşılık gelen günde ortalama 300,000 bin varil petrol üretiliyor.

Gelişmeler petrol piyasalarını da etkiledi ve Aralık teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.19 artışla 40.13 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.75 artışla 38.07 dolara yükseldi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EKPSS 2020 sınavı ne zaman, geç başvuru hangi tarihte alınacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları

EKPSS 2020 sınavı ne zaman, geç başvuru hangi tarihte alınacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Raflar domino taşı gibi devrildi!

Raflar domino taşı gibi devrildi!

Ünlü isimlerden hayvan hakları farkındalık kampanyasına destek

Ünlü isimlerden hayvan hakları farkındalık kampanyasına destek

Sıradaki Haber