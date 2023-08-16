Norveç'in varlık fonu yüzde 10 getiri elde etti
Norveç'in 1,4 trilyon dolar büyüklüğündeki egemen varlık fonu 2023 yılının ilk 6 ayında yüzde 10 getiri sağlarken, tutar 143 milyar doları buldu.
16.08.2023 - 09:44 |
2022, Norveç'in varlık fonu için tarihindeki en kötü yıllardan biri olmuştu.
Varlık fonunu yöneten Norges Bank Investment Management internet sitesinde yayınlanan rapora göre Norveç'in petrol ve gaz zenginliklerinden oluşturulan fon, yılın ilk 6 ayında hisse senedi yatırımlarından yüzde 14'ün biraz altında kazanç elde ederken, sabit gelirli yatırımlardan %2,3 oranında getiri sağladı. Listelenmemiş gayrimenkul varlıkları ise %4,6 düşüş gösterdi.
Varlık fonunun getirisindeki artışta teknoloji hisselerindeki toparlanma etkili oldu.