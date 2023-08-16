Norveç'in varlık fonu yüzde 10 getiri elde etti

2022, Norveç'in varlık fonu için tarihindeki en kötü yıllardan biri olmuştu.

Varlık fonunu yöneten Norges Bank Investment Management internet sitesinde yayınlanan rapora göre Norveç'in petrol ve gaz zenginliklerinden oluşturulan fon, yılın ilk 6 ayında hisse senedi yatırımlarından yüzde 14'ün biraz altında kazanç elde ederken, sabit gelirli yatırımlardan %2,3 oranında getiri sağladı. Listelenmemiş gayrimenkul varlıkları ise %4,6 düşüş gösterdi.

Varlık fonunun getirisindeki artışta teknoloji hisselerindeki toparlanma etkili oldu.