Nvidia beklentilerin üzerinde ciro hedefliyor

Nvidia ikinci çeyrekte analist beklentilerinden daha iyi kar açıklamasının ardından üçüncü çeyrek için de beklentilerin üzerinde bir ciro hedefi ortaya koydu.

İkinci çeyrekte hisse başına karını 0,519 dolardan 2,70 dolara çıkaran Nvidia'da analistler 1,76-2,49 dolar aralığında kar bekliyordu.

Şirketin cirosu da 11,22 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 13,51 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Nvidia üçüncü çeyrek için ciro tahminini ise 12,61 milyar dolar olan Wall Street beklentilerinin çok üzerinde 16 milyar dolar olarak açıkladı.