Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaNvidia ve Siemens iş birliğini genişletti
HaberlerUzmanparaNvidia ve Siemens iş birliğini genişletti

Nvidia ve Siemens iş birliğini genişletti

ABD'li çip üreticisi Nvidia ile Almanya merkezli Siemens, yapay zekanın gerçek dünyaya entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla endüstriyel yapay zeka çözümleri geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu.

07.01.2026 - 09:13 | | AA
Nvidia ve Siemens iş birliğini genişletti

Nvidia'dan yapılan açıklamada, iki şirketin yapay zekayla tasarım ve mühendislikten imalat, üretim, operasyonlar ve tedarik zincirlerine kadar uzanan uçtan uca endüstriyel değer zincirini yeniden şekillendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Haberin Devamı

Açıklamada, Siemens ve Nvidia'nın yapay zeka ile hızlandırılmış bir endüstriyel portföy oluşturmayı planladığı ve yeni nesil yapay zeka fabrikalarının tasarımına yönelik çalışmalar yürüteceği kaydedildi.

Nvidia'nın bu kapsamda yapay zeka altyapısı, simülasyon kütüphaneleri, modeller, çerçeveler ve planlar sağlayacağı belirtilen açıklamada, Siemens'in ise yüzlerce endüstriyel yapay zeka uzmanının yanı sıra donanım ve yazılım çözümlerini bu sürece dahil edeceği ifade edildi.

Halep'te Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışmalar sürüyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Halep'te Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışmalar sürüyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Türkiye'nin petrol üretimi arttı

Türkiye'nin petrol üretimi arttı