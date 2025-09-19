Nvidia'dan İngiltere'ye 2 milyar sterlin yatırım

Şirketten yapılan açıklamada, 2 milyar sterlinlik yatırım taahhüdünün ülkede ekonomik büyümeyi teşvik etmek, daha yenilikçi yapay zeka teknolojileri geliştirmek, yeni şirketler ile işler yaratmak ve İngiltere'nin küresel yapay zeka pazarında rekabet gücünü artırmak için kullanılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Nvidia'nın Accel, Air Street Capital, Balderton, Hoxton Ventures ve Phoenix Court şirketleri ile işbirliği yaparak, yapay zeka girişimlerine yeni sermaye sağlayacağı ve İngiltere'nin yapay zeka ekosistemini canlandıracağı belirtildi.

Yatırımın ülkenin Londra, Oxford, Cambridge ve Manchester gibi önemli merkezlerine yeni sermaye ve gelişmiş yapay zeka altyapısı getireceğine işaret edilen açıklamada, ayrıca ülke çapındaki araştırmacı ve geliştiricilerin yeni nesil yapay zeka işlerini büyütmelerini sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang, İngiltere'nin dünya çapında üniversiteler, cesur girişimciler, önde gelen araştırmacılar ve en son teknoloji süper bilgisayarların bir araya geldiği "doğru" anını yaşadığını kaydetti.

İngiltere'ye yatırım yapmak için daha iyi bir zaman olamayacağını vurgulayan Huang, "Yeni sermaye ve gelişmiş altyapı ile İngiltere'nin yapay zeka inovasyonunun bir sonraki dalgasına liderlik etmesini sağlamak için çabalarımızı ikiye katlıyoruz." ifadesini kullandı.