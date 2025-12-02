Canlı Borsa
Nvidia'dan Synopsys'e 2 milyar dolarlık yatırım

ABD'li çip üreticisi Nvidia, yarı iletken tasarım yazılımı sağlayıcısı Synopsys'in hisselerine 2 milyar dolar yatırım yaptı.

02.12.2025 - 09:18 | | AA
Nvidia ve Synopsys, endüstriler genelinde tasarım ve mühendisliği devrimleştirmek amacıyla genişletilmiş stratejik ortaklık kurduklarını duyurdu.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, bu ortaklıkla Nvidia'nın yapay zeka ve hızlandırılmış hesaplama gücünün Synopsys'in mühendislik çözümleriyle birleştirileceği, AR-GE ekiplerinin daha yüksek hassasiyet, hız ve düşük maliyetle akıllı ürünleri tasarlayıp simüle etmelerine ve doğrulamalarına olanak sağlayacak kabiliyetlerin sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, Nvidia'nın Synopsys’in hisselerine hisse başına 414,79 dolar fiyatla 2 milyar dolar yatırım yaptığı da kaydedildi.

