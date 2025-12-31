Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÖdeme hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik
HaberlerUzmanparaÖdeme hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik

Ödeme hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti.

31.12.2025 - 12:47 | | AA
Ödeme hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik

TCMB’nin Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haberin Devamı

Buna göre, yönetmeliğin daha önce 83’üncü maddesinin “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ve bankalar” olan başlığı, “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, bankalar ve bankanın hissedar olduğu sistem işleticisi niteliğindeki kuruluş” şeklinde değiştirildi.

Öte yandan söz konusu maddeye, “Bankanın hissedar olduğu sistem işleticisi niteliğindeki kuruluş, sunduğu ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili olarak 11’inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvan şartı, 15’inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, 12’nci ve 20’nci maddeler hariç olmak üzere bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.” fıkrası eklendi.

AJet'in Tiran seferleri başlıyor

AJet'in Tiran seferleri başlıyor

2 milyon euroluk soygun! Yüzleri maskeli 4 kişi çelik kasayı metrelerce sürükledi

2 milyon euroluk soygun! Yüzleri maskeli 4 kişi çelik kasayı metrelerce sürükledi