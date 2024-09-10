Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Eylül Perşembe günü açıklanacak Temmuz 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 749 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentisi 213 milyon dolar ile 1 milyar 200 milyon dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 20 milyar 414 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2024 için cari açık beklentisi 16 milyar dolar ile 27 milyar dolar aralığında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, haziranda 407 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 24 milyar 833 milyon dolar olmuştu.