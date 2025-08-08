Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Ağustos Salı açıklanacak "Haziran 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 900 milyon dolar ile 2 milyar 600 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi 17 milyar 200 milyon dolarla 22 milyar dolar arasında değişti. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mayıs ayında 684 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 16 milyar dolar olmuştu.