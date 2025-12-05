'Ödemelerin Merkezi' internet sitesi yayında

Canlı Borsa
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 'Ödemelerin Merkezi' isimli internet sitesi kamuoyunun hizmetine açıldı.

05.12.2025 - 10:10 |
TCMB, resmi sitesinde "Ödemelerin Merkezi" internet sitesine ilişkin duyuru yayımladı. Duyuruda, "FAST Sistemi, TCMB Ödeme Sistemleri, Dijital Türk Lirası, TR Karekod, Açık Bankacılık ve Siper Güvenlik Katman Servisi başta olmak üzere TCMB'nin ödemeler alanına dair yaptığı çalışmalara ilişkin güncel bilgilerin yer aldığı Ödemelerin Merkezi isimli internet sitesi TCMB tarafından 5 Aralık 2025 tarihinde devreye alınmıştır." ifadesi kullanıldı. Ayrıca, "Ödemelerin Merkezi" internet sitesine erişim için internet adresi de duyuruda paylaşıldı.

