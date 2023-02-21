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OECD bölgesi 2022 yılı son çeyrekte büyüdü

OECD bölgesinde GSYH 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü. Bir önceki çeyrekte büyüme yüzde 0,4 olmuştu.

21.02.2023 - 15:45 |
OECD bölgesi 2022 yılı son çeyrekte büyüdü

Dördüncü çeyrekte G7 ekonomilerinde büyümenin üçüncü çeyrekteki yüzde 0,5'den yüzde 0,4'e gerilediğini belirten OECD, Almanya ve İtalya'da büyümenin negatife döndüğüne dikkat çekti.

Ukrayna'daki savaşa yakın OECD ülkelerinin etkilendiğini belirten OECD, Polonya ekonomisinin 4'üncü çeyrekte yüzde 2,4 daraldığını ve OECD üyeleri arasında en keskin daralmanın Polonya'da görüldüğünü vurguladı.

2022 yılı dördüncü çeyrekte OECD'de GSYH pandemi öncesine (2019 yılı 4'üncü çeyrek) göre yüzde 3,8 arttı.

2022 yılının tamamında OECD bölgesinde GSYH yüzde 2,9 arttı. 2021 yılında büyüme yüzde 5,7 olmuştu.

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