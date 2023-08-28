OECD bölgesinde büyüme sürüyor

OECD tarafından yayınlanan rapora göre 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre GSYH yüzde 0,4 arttı. Bir önceki dönemde yüzde 0,5 büyüme yaşanmıştı.

Yıllık bazda ise büyüme yüzde 1,5 oldu.

2023 yılının ikinci çeyreğiyle 2019 yılının dördüncü çeyreğinin karşılaştırıldığı kümülatif büyüme yüzde 5,10 olarak açıklandı.