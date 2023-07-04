OECD bölgesinde enflasyon 17 ayın dibinde

OECD ülkelerinde enflasyon enerji fiyatlarında yaşanan gerilemeyle birlikte belirgin bir şekilde yavaşladı.

OECD'nin paylaştığı rapora göre 2023 yılının Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 6,5 oldu. Önceki ay enflasyon oranı yüzde 7,4 seviyesinde bulunuyordu.

Böylece enflasyon oranı 2021 yılı Aralık ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bölgede Hollanda, Norveç ve İngiltere hariç tüm ülkelerde enflasyon söz konusu ayda geri geldi.

Aynı ayda enerji fiyatlarında yüzde 5,1 düşüş yaşanırken, gıda fiyatlarında artış hızı yüzde 12,1'den yüzde 11'e indi.

G7 ülkelerinde enflasyon oranı yüzde 5,4'ten yüzde 4,6'ya geriledi.