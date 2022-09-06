OECD bölgesinde enflasyon geriledi

OECD'nin paylaştığı rapora göre bölgede önceki ay yüzde 10,3 olan yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 10,2'ye indi. Böylece 2020 yılı Kasım ayından bu yana ilk kez enflasyonda düşüş yaşandı.

Bölgede çift haneli enflasyon açıklayan ülke sayısı 13'ten 15'e çıktı.

Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 6,5'ten yüzde 6,8'e yükseldi.

Enerji fiyatlarında artış yıllık bazda yüzde 35,3 oldu. Bir önceki ay enerji fiyatlarında yüzde 40,7 yükseliş kaydedilmişti.

Gıda fiyat artışı yüzde 13,3'ten yüzde 14,5'e ulaştı.