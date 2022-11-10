OECD bölgesinde işsizlik oranı değişmedi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgesinde işsizlik oranı eylül ayında değişiklik göstermedi.

OECD'nin paylaştığı rapora göre işsizlik oranı eylül ayında bir önceki ayda olduğu gibi yüzde 4,9 olarak açıklandı.

Aynı ayda işsiz sayısı 33 milyon 142 binden 33 milyon 7 bine geriledi.

En yüksek işsizlik oranı yüzde 12,7 ile İspanya'da kaydedilirken, en düşük oran yüzde 2,2 ile Çekya'da gerçekleşti.

İşsizlik oranı 2020 yılı Nisan ayında yüzde 8,8 ile rekor kırmıştı.