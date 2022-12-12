OECD bölgesinde işsizlik oranı değişmedi
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgesinde işsizlik oranı ekim ayında da değişiklik göstermedi.
12.12.2022 - 14:06 |
OECD'nin paylaştığı rapora göre işsizlik oranı önceki 4 ayda olduğu gibi ekim ayında da yüzde 4,9 olarak açıklandı.
Aynı ayda işsiz sayısı 33 milyon 308 binden 33 milyon 348 bine yükseldi.
En yüksek işsizlik oranı yüzde 12,5 ile İspanya'da kaydedilirken, en düşük oran yüzde 2,1 ile Çekya'da gerçekleşti.
İşsizlik oranı 2020 yılı Nisan ayında yüzde 8,8 ile rekor kırmıştı.
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