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OECD bölgesinde işsizlik oranı değişmedi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgesinde işsizlik oranı önceki 2 ayda olduğu gibi mart ayında da değişiklik göstermedi.

12.05.2023 - 13:09 |
OECD bölgesinde işsizlik oranı değişmedi

OECD'nin paylaştığı rapora göre işsizlik oranı yüzde 4,8 olarak açıklandı. Aynı ayda işsiz sayısı 33 milyon 192 binden 33 milyon 75 bine geriledi.

En yüksek işsizlik oranı yüzde 12,8 ile İspanya'da kaydedilirken, en düşük oran yüzde 2,6 ile Çekya'da gerçekleşti.

İşsizlik oranı 2020 yılı Nisan ayında yüzde 8,8 ile rekor kırmıştı.

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