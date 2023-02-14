OECD bölgesinde işsizlik oranı sabit kaldı

OECD'nin paylaştığı rapora göre işsizlik oranı yüzde 4,9 olarak açıklandı.

Aynı ayda işsiz sayısı 33 milyon 510 binden 33 milyon 532 bine yükseldi.

En yüksek işsizlik oranı yüzde 13,1 ile İspanya'da kaydedilirken, en düşük oran yüzde 2,3 ile Çekya'da gerçekleşti.

İşsizlik oranı 2020 yılı Nisan ayında yüzde 8,8 ile rekor kırmıştı.