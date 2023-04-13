OECD bölgesinde istihdam rekor kırdı

OECD üyesi ülkelerin neredeyse yarısı hem istihdam hem de iş gücüne katılım oranlarının rekor kırdığını bildirdi.

2022 yılı son çeyrekte istihdam oranı yüzde 69,6 ve iş gücüne katılım yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde ve Avrupa Birliği'nde (AB) istihdam oranı 2022 yılı son çeyrekte yüzde 70'e yaklaşarak 2005 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Kolombiya ve Litvanya'da ise istihdam yüzde 1'den fazla düştü.

OECD bölgesinde kadın istihdam oranı yüzde 62,5 ile rekor kırarken, erken istihdam oranı da yüzde 76,7 ile zirve seviyeye çıktı.

2023 yılı Şubat ayında OECD bölgesinde işsizlik oranı yüzde 4,8 ile rekor düşük seviyede gerçekleşirken, Euro Bölgesi'nde yüzde 6,6 oldu.