Ons altın 1 ayın dibinden döndü

Para ve emtia piyasalarında gözler çarşamba günü açıklanan Fed faiz kararındaydı. Fed politika faizini üst üste 4. kez 75 baz puan artırarak yüzde 3.75-4 aralığına çıkardı. Piyasalarda beklenti de Fed’in faizi 75 baz puan artıracağı yönündeydi.

POWELL’DAN FAİZ ARTIŞINA YÖNELİK KRİTİK MESAJ

Fed Başkanı Jerome Powell kritik gelişme sonrasında piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell, faiz artışlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirtti. Bununla birlikte Powell aralık toplantısında daha sınırlı faiz artışının gündeme gelmesinin de olası olduğunu söyledi.

Powell, Fed'in enflasyonu düşürmek için ne kadar yüksek faiz gerektiği konusunda hala kararsız olduğunu söyledi. Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi yükselirken, altın fiyatlarında baskı arttı.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI SONRASI DÜN ALTIN SERT DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 1635 dolardan başlayan ons altın 1616 dolara kadar gerileyerek 1 ayın dibini gördü. Gün içi en düşük seviyeyi test ettikten sonra ons altın 1629 dolardan kapandı.

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Dün 978 liradan açılan gram altın ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte 967 liraya kadar geriledi. Gram altın günü 975 lira seviyesinden kapattı.

ONS ALTIN 1 AYIN DİP SEVİYESİNDEN YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Bugün ise dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin geri çekilmesinin etkisiyle birlikte altın fiyatlarında yön değişti. Güne 1629 dolardan başlayan ons altın 1652 dolara kadar yükseldikten sonra 1 ayın en düşük seviyesinden yönünü yukarı çevirdi. Ons altında gün içerisinde en düşük 1628 dolar seviyesi görüldü.

Haftanın son işlem gününe 975 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli seyrederek 988 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 974 lira, en yüksek ise 989 lira seviyeleri görüldü.