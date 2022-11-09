Gram altın fiyatında sert hareket

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD dolarındaki zayıflık ve ABD hazine kağıdı getirilerinde düşüşün etkisiyle dün 1 ayın en yüksek seviyesini test etti. Ons altında görülen yukarı yönlü hareketler gram altının fiyatının yükselmesinde etkili oldu.

Geçtiğimiz güne 1674 dolardan başlayan ons altın ABD piyasalarının açılmasının ardından akşam saatlerinde 1700 dolar olan kritik seviyenin üzerine çıktı. 1716 dolara kadar yükselen ons altın 1 ayın zirvesine ulaştı. Ons altın günü 1712 dolardan tamamladı.

Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin geçtiğimiz gün düşüş göstermesi ons altın fiyatının yükselmesine destek verdi.

PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI ABD SEÇİMLERİNDE

Piyasalarda gözler ABD'de sayımı devam eden Kongre ara seçiminde. Ancak piyasada asıl yönü belirleyecek gelişme yarın açıklanacak olan ABD ekim ayı enflasyon verisi olacak. Enflasyon verisi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında önümüzdeki dönemde izleyeceği patika için güçlü bir işaret verecek.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Analistler ABD'de ekim ayı TÜFE rakamının beklentilerin üzerinde yükselmesi halinde ons altın fiyatının 1690 dolar seviyesinin altına geleceğini, düşük bir enflasyon rakamının ise ons altın fiyatını 1725 doların üzerine taşıyacağını öngörüyor.

ONS ALTIN ZİRVEDEN DÖNDÜ

Bugün ise dolar endeksi ve tahvil faizinin yükselişe geçmesinin etkisiyle birlikte ons altın 1 ayın zirvesinden geri çekildi. Güne 1711 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif gerileyerek 1709 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1707 dolar, en yüksek ise 1715 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Geçtiğimiz gün ons altının 1700 doları aşmasının ardından gram altın fiyatında sert yükselişler görüldü. Dün 994 liradan açılan gram altın 1026 liraya kadar yükseldikten sonra 1019 liradan kapandı.

Bugüne 1020 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 1022 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1018 lira, en yüksek ise 1026 lira seviyeleri test edildi.