Ons altın kritik eşiğin altına sarktı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın son faiz kararını açıklamasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışlarına devam edileceğine yönelik mesajları altın fiyatlarını baskı altında bırakmıştı. Bu hafta ortasında sert yükseliş gösteren altın fiyatlarında perşembe günü yön değişti. Peki perşembe günü piyasaları hareketlendirecek ne oldu?

ABD ekonomisine yönelik gelişmeler para ve emtia piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fed yükselen enflasyonla başa çıkabilmek için faiz oranlarında artırıma giderken, bir yandan da ekonomiyi resesyona sürüklememek için büyük çaba sarf ediyor.

POWELL’DAN FAİZ ARTIRIMLARINA DEVAM MESAJI

ABD’de yüzde 9’un üzerinde seyreden enflasyon yüzde 7.1 seviyesine kadar geriledi. Enflasyonda 2 puandan fazla bir gerileme görülse de Fed hala gidilecek yol olduğunu söylüyor. Powell, enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar faiz artırımlarına devam edileceği ve bir indirim yapılmayacağını söyledi.

ALTIN YATIRIMCILARI ABD BÜYÜME VERİSİNİ BEKLİYORDU

ABD ekonomisinin resesyon sürecinde olup olmadığını gösteren en önemli gösterge ise büyüme rakamları. Bu hafta ABD ekonomisine yönelik 3. çeyrek büyüme rakamları altın yatırımcılarının odağındaydı.

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ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3.2 oranında büyüme gösterdi. Piyasalarda beklenti ise büyümenin değişim göstermeyerek yüzde 2.9 oranında kalması yönündeydi. Beklentilerden iyi gelen büyüme rakamları sonrası altın fiyatları düşüşe geçti.

ONS ALTIN NEREDEYSE 6 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Haftaya 1792 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü 1823 dolara kadar yükselerek neredeyse 6 ayın zirvesine çıktı. Perşembe günü ise ons altında rüzgar tersine döndü.

ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINDA

Perşembe gününe 1817 dolardan başlayan ons altın 1784 dolara kadar gerileyerek sert düşüş gösterdi. Cuma günü hafif toparlanma gösteren ons altın 1797 dolardan kapandı. Böylelikle ons altın haftayı 1800 dolar olan kritik eşiğin altında kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 0.2 oranında değer kazandı.

GRAM ALTIN TARİHİ REKORDAN DÖNDÜ

Haftaya 1074 liradan başlayan gram altın çarşamba günü 1094 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Perşembe günü ise ons altındaki sert düşüşe bağlı olarak gram altın fiyatı geriledi. Gram altın 1071 lirayı gördü.

Cuma gününe 1075 liradan başlayan gram altın 1083 liraya kadar yükseldikten sonra 1079 liradan kapandı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.4 oranında kazandırdı.