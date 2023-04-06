'Ons altında rekor an meselesi'

BofA analistlerinin ons altın için ilk hedefleri 2100 dolar ve bu seviyenin ikinci çeyrek içinde görüleceğine inanılıyor.

Dün yayınlanan raporda enflasyonun ısrarla yüksek seyrettiği ve ekonomik endişelerin iş gücü piyasasında zayıflıkla birlikte devam ettiği ortamda altının temel görünümünün güçlü olduğunu vurgulayan BofA analistleri, teknik göstergelerin de altın için yukarı yönlü bir resim ortaya koyduğunu vurguladı.

BofA Analisti Paul Ciana'ya göre altın fiyatının 2078 dolar seviyesini kırması 2 yıl sürecek ve 2500 dolar/ons seviyesine kadar devam edecek bir boğa piyasasının sinyali olabilir. Teknik göstergelere göre ons altın için 2078 dolar sonrasında dirençler 2118 ve 2195 dolar.