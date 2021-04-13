Ons altında son durum

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı:

"Küresel risk iştahının azalmasıyla düşüşünü 3. güne taşıyan altın, 1722 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Ancak, bu seviye üzerinde 4 saatlik bazda kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1736 olacaktır. Aksi halde, 1722 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1711 destek seviyesini takip ediyor olacağız. Destek: 1722 – 1711 – 1698 Direnç: 1736 – 1745 – 1763"