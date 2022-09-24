Ons altında son yılların en sert kaybı

5 aylık süre içerisinde üst üste düşüş kaydeden ons altın eylül ayını da aşağı yönlü bir seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın şubat sonlarına doğru başlamasıyla birlikte mart ayında ons altın fiyatı artan jeopolitik gerilimin etkisiyle birlikte 2 bin dolar düzeyinin üzerine çıkarak sert yükseliş göstermişti. Ancak nisan ayından itibaren piyasada rüzgar tersine döndü.

İŞTE ALTIN FİYATINI DÜŞÜREN SEBEP

Mart ayında ABD Merkez Bankası’nın yükselen enflasyonu dizginleyebilmek için faiz artırımlarına başlamasıyla birlikte dolara yönelim artarken, altın piyasasında baskı artmıştı. Fed son 3 toplantısında da üst üste 75 baz puanlık bir artırım gerçekleştirerek faiz oranını yüzde 3-3.25 seviyesine çıkardı.

Fed çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda 75 baz puanlık bir artışa gitti. Toplantıda Fed üyeleri ise yıl sonu faiz oranını yüzde 4.4 olarak öngördü. Kasım ayında yapılacak olan toplantıda ise 50 veya 75 baz puanlık bir artırım daha bekleniyor.

ONS ALTIN 2.5 YILIN DİBİNİ GÖRDÜ

Fed’in sert faiz artırımlarına devam etmesi ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. Haftaya 1675 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü faiz kararının açıklanmasının ardından düşüşünü hızlandırdı. Ons altın cuma günü 1639 doları görerek 2020 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyeyi test etti. 2.5 yılın dibini gören ons altın haftayı 1643 dolardan tamamladı.

GRAM ALTINDA SERT KAYIP

Haftaya 983 liradan başlayan gram altın ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle birlikte aşağı yönlü seyrini hızlandırdı. Cuma günü 970 lirayı test eden gram altın 973 liradan kapandı.

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Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına yüzde 1.05 oranında kaybettirdi.