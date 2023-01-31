OPEC+'ın üretiminde değişiklik beklenmiyor
OPEC+ üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının yarın yapacakları toplantıda üretim politikasına bağlı kalması bekleniyor.
31.01.2023 - 09:52 |
1 Şubat'ta saat 14.00'te sanal olarak gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin bilgi veren OPEC+ delegelerine göre bugün yapılacak Ortak Bakanlar İzleme Komitesi cari üretim politikasının değiştirilmemesi yönünde bir tavsiyede bulunacak.
Bununla birlikte Komite, gerekli görmesi halinde OPEC+ üyelerine tam bir toplantı için çağrıda bulunabilecek.
OPEC+ ekim ayında yaptığı toplantıda 2023 yıl sonuna kadar üretimi 2 milyon varil/gün kısma kararı almıştı.
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