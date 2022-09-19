OPEC+'ın üretimi hedefin gerisinde kaldı

Argus'un OPEC+ delegelerine dayandırdığı haberine göre OPEC+'ın ağustos ayında üretimi hedef seviyenin 3,58 milyon varil/gün gerisinde kaldı.

Habere göre OPEC+ içinde yer alan 10 OPEC üyesinin toplam üretimi ağustos ayında hedef seviyenin 1 milyon 399 bin varil/gün altında kalırken, OPEC+'ın diğer üyelerinin üretimleri de hedefin 2 milyon 185 bin varil/gün gerisine düştü.

Temmuz ayında da OPEC+ üretimi hedefi 2 milyon 892 bin varil/gün gerisinde kalmıştı.

OPEC+ kaynaklarına göre Rusya'nın üretimi ağustos ayında hedefin 1 milyon 252 bin varil/gün gerisinde kaldı. Argus ise Rusya'nın üretiminin hedefin 1,26 milyon varil/gün altında kaldığını tahmin etti.