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OPEC+'ın üretimi kotanın altında kaldı

OPEC+'ın gerçekleşen üretimi ağustos ayında belirlenmiş kotaların altında kaldı.

09.09.2022 - 10:37 |
OPEC+'ın üretimi kotanın altında kaldı

OPEC+ üyeleri üretimlerini artırsalar da ağustos ayında üretim üye ülkeler için belirlenmiş kotanın altında kaldı. Kota ile üretim miktarı arasındaki fark 5 yılın en geniş seviyesine ulaştı.

S&P Global Commodity Insights tarafından yapılan ankete göre ağustos ayında OPEC+'ın üretimi Libya'nın da etkisiyle 2020 yılı Nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

OPEC üyelerinin üretimi 480 bin varil/gün artışla 29,56 milyon varile çıkarken, OPEC+'ın Rusya öncülüğündeki üyelerinin üretimleri ise 220 bin varil/gün azalarak 13,28 milyon varil/gün olarak kayıtlara geçti.

OPEC+'ın toplam üretimi ağustos ayında, temmuz ayına göre 260 bin varil/gün artarak 42,84 milyon varil/gün oldu.

İran, Libya ve Venezuela dışarıda bırakıldığında OPEC+'ın 19 üyesinin üretimleri ağustos için belirlenen kotanın 3,61 milyon varil/gün altında kaldı.

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