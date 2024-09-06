OPEC+ petrol üretim artışını erteledi

OPEC+, ham petrol fiyatlarının son dokuz ayın en düşük seviyesine inmesinin ardından yaptığı açıklamada, Ekim ve Kasım ayları için planlanan petrol üretim artışını ertelemeyi kabul etti ve gerekirse artışları daha da duraklatabileceğini veya tersine çevirebileceğini ekledi.

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OPEC'ten yapılan açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya liderliğindeki müttefiklerden oluşan OPEC+'ın Ekim ayından itibaren üretimi artırması planlanan sekiz üyesinin Perşembe günü sanal bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Sekiz katılımcı ülke, günlük 2,2 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintilerini Kasım 2024 sonuna kadar iki aylığına uzatma konusunda anlaştı" denildi.

OPEC+ üst düzey bakanlarından oluşan ve değişiklik önerebilecek Ortak Bakanlar İzleme Komitesi, 2 Ekim'de toplanacak.