OPEC+ petrol üretimini tartışacak

Konuya yakın kaynaklara göre OPEC+ üyelerinin masasında üretimin ekim ayında, eylül ayı seviyesinde devam ettirilmesi ile küçük bir kesintiye gidilmesi seçenekleri olacak.

Kaynaklar kısıntıya gidilmesi halinde üretimin 100 bin varil/gün ile sınırlı kalacağını ifade ediyor.

Böyle bir adım atılır ise OPEC+ üyeleri için üretim kotaları ağustos ayı seviyesine çekilecek.

OPEC+ toplantısı öncesinde Rusya'dan gelen sinyaller ise üretim kısıntısına şu anda bir destek verilmeyeceği yönünde. Rusya'nın üretimin istikrarlı tutulması yönünde görüş belirtmesi bekleniyor.