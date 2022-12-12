'OPEC+ piyasayı desteklemede rol oynuyor'

Al Ghais, OPEC+'ın oynadığı rolün büyüme ve kalkınma için zaruri olduğunu, enerji güvenliğinin sağlanması için gerekli yatırımların çekilmesine katkı verdiğini vurguladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman da yaptığı açıklamada karar alma süreçlerine OPEC+ üyesi her ülkenin katıldığını, son küresel gelişmelerin alınan kararların doğruluğunu kanıtladığını ifade etti.

Prens Abdulaziz, "Küçük veya büyük OPEC+ içinde yer alan tüm üretici ülkeler karar alma süreçlerine katılıyor. Sağlanan görüş birliğinin piyasa üzerinde pozitif etkileri var" dedi.